Мельников Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анжела
Мать ребёнка: Рябич Мария Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябич Мария Емельяновна
Смерть
Неизвестно
Багратионовск, Багратионовский, Калининградская область