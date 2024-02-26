Мельников Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Григорий Григорьевич

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Место рождения

Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анжела

Мать ребёнка: Рябич Мария Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябич Мария Емельяновна

Смерть
Неизвестно
Багратионовск, Багратионовский, Калининградская область

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