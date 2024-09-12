Варвара Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Стефанова

Варвара Стефанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошенцев (Синельников) Максим Дементьев

Рождение ребёнка
02.07.1855

Сын: Мошенцев Кузьма Максимов

Отец ребёнка: Мошенцев (Синельников) Максим Дементьев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Села Синеньких солдатка Варвара Стефанова Мошенцева,православная, родила сего сына после мужа,отданного в военную службу в 1854 году. Воспреемники того же села гос.кр-н Тит Дементиев Мошенцев и солдат... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1857

Дочь: Мошенцева Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: не указан

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
август 5 11 Евдокия (незак.) живущая в c. Синеньких солдатка Варвара Стефанова Мошенцева. Воспр: c. Синенькие гос. кр-н Тит Дементиев Мошенцев и Кузнецкого уезда c. Камешкера девица Пелагия Васильева.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.