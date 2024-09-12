Варвара Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1855
Отец ребёнка: Мошенцев (Синельников) Максим Дементьев
Села Синеньких солдатка Варвара Стефанова Мошенцева,православная, родила сего сына после мужа,отданного в военную службу в 1854 году. Воспреемники того же села гос.кр-н Тит Дементиев Мошенцев и солдат... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1857
Дочь: Мошенцева Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: не указан
август 5 11 Евдокия (незак.) живущая в c. Синеньких солдатка Варвара Стефанова Мошенцева. Воспр: c. Синенькие гос. кр-н Тит Дементиев Мошенцев и Кузнецкого уезда c. Камешкера девица Пелагия Васильева.
Смерть
Неизвестно