Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Зарипова Хасбиямал (Хубжамал)
Рождение ребёнка
01.09.1923
Дочь: Зарипова Хажар Гиляжевна
Мать ребёнка: Зарипова Хасбиямал (Хубжамал)
Рождение ребёнка
04.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарипова Хасбиямал (Хубжамал)
Рождение ребёнка
02.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарипова Хасбиямал (Хубжамал)
Смерть
1949