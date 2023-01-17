Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

1916 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Калимуллин Мухаметзариф (Зариф)

Мать: Валиева Бибизухра (Зухра)

Рождение ребёнка
1916

Сын: Зарипов Мунир Гиляжевич

Мать ребёнка: Зарипова Хасбиямал (Хубжамал)

Рождение ребёнка
01.09.1923

Дочь: Зарипова Хажар Гиляжевна

Мать ребёнка: Зарипова Хасбиямал (Хубжамал)

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Хасбиямал (Хубжамал)

Рождение ребёнка
02.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Хасбиямал (Хубжамал)

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1949
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