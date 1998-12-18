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Чернышенко Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1942

Дата смерти

18.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

нГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1942

Отец: Чернышенко Николай Антонович

Мать: Чернышенко (Дроздова) Ольга Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышенко Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
05.06.1966

Дочь: Попыловская (Чернышенко) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Чернышенко Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
21.12.1970

Сын: Чернышенко Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Чернышенко Екатерина Филипповна

Смерть
18.12.1998

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