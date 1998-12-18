Чернышенко Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1942
Дата смерти18.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1966
Дочь: Попыловская (Чернышенко) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Чернышенко Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
21.12.1970
Сын: Чернышенко Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Чернышенко Екатерина Филипповна
Смерть
18.12.1998