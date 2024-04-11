Азима Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азима Прасковья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азима Иван Яковлев

Букварка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Азима Герасим Иванов

Отец ребёнка: Азима Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Азима Никифор Иванов

Отец ребёнка: Азима Иван Яковлев

Подлесное, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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