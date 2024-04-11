Азима Прасковья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азима Иван Яковлев
Букварка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1831
Сын: Азима Герасим Иванов
Отец ребёнка: Азима Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Азима Никифор Иванов
Отец ребёнка: Азима Иван Яковлев
Подлесное, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно