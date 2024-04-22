(Демьяненко) Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демьяненко) Анастасия Ефимовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.12.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1873 ст.

Отец: Демяненко Ефим Иванович

Мать: Демяненко Мария Панкратовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XB-K?i=595&cc=3511744
Крещение
22.12.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
03.05.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Данилович Демяненко
Смерть
Неизвестно
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