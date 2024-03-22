Монюнина-Соколова Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монюнина-Соколова Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1711 и 1717

Дата смерти

Между 1765 и 1770

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1711 и 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1727 и 1733

Муж: Монюнин-Соколов Петр Конанович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Евфимия Петровна

Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Васса (Василиса) Петровна

Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Марина Петровна

Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Монюнин-Соколов Иван Петрович

Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1755

Сын: Монюнин-Соколов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1751 ст.

Сын: Монюнин-Соколов Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Монюнин-Соколов Федор Петрович

Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1765 и 1770
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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