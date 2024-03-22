Монюнина-Соколова Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1711 и 1717
Дата смертиМежду 1765 и 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1727 и 1733
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Евфимия Петровна
Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Васса (Василиса) Петровна
Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Монюнин-Соколов Иван Петрович
Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1755
Сын: Монюнин-Соколов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович
Рождение ребёнка
03.11.1751 ст.
Сын: Монюнин-Соколов Кузьма Петрович
Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Монюнин-Соколов Федор Петрович
Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Петр Конанович
Смерть
Между 1765 и 1770