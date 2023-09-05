Кушенко (Писарцова) Тамара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушенко (Писарцова) Тамара Федоровна

Кушенко (Писарцова) Тамара Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1953

Отец: Писарцов Федор (Фома) Захарович

Мать: Писарцова Пелагея Леонтьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close