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Кушенко (Писарцова) Тамара Федоровна
Кушенко (Писарцова) Тамара Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.04.1953
Пол
Женский
Отец
Писарцов Федор (Фома) Захарович
1911 г.р.
Мать
Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1953
Отец:
Писарцов Федор (Фома) Захарович
Мать:
Писарцова Пелагея Леонтьевна
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