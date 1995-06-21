Küünarpuu (Aas) Leida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Küünarpuu (Aas) Leida

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1926

Дата смерти

21.06.1995

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1926

Отец: Aas Vladimir

Мать: Aas / Ollema Liisa

Рождение ребёнка
21.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Teadmata

Рождение ребёнка
17.07.1951

Дочь: Küünarpuu Anne

Отец ребёнка: Küünarpuu Alfred

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.06.1995
Похороны
Неизвестно
Haapsalu Metsakalmistu, Üldosa, 46, 4-2, 2-kohaline kirstuplats
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