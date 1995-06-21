Küünarpuu (Aas) Leida
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1926
Дата смерти21.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1926
Отец: Aas Vladimir
Мать: Aas / Ollema Liisa
Рождение ребёнка
21.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Teadmata
Рождение ребёнка
17.07.1951
Дочь: Küünarpuu Anne
Отец ребёнка: Küünarpuu Alfred
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.06.1995
Похороны
Неизвестно
Haapsalu Metsakalmistu, Üldosa, 46, 4-2, 2-kohaline kirstuplats