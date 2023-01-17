Филиппов Павел Христофорович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1966
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Филиппов Христофор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Филиппов Александр Павлович
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
28.09.1924
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1936
Сын: Филиппов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966
Похоронен в Варежском кладбище