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Филиппов Павел Христофорович

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Место рождения

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Филиппов Христофор

Мать: не указана

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Филиппов Александр Павлович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.09.1924

Сын: Филиппов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1936

Сын: Филиппов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Пëтр Павлович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Петровна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Прасковья Петровна

Смерть
1966
Похоронен в Варежском кладбище
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