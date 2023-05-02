Бердюгина Лукерья Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердюгина Лукерья Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердюгин Ипполит Петрович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сомова (Бердюгина) Мария Ипполитовна

Отец ребёнка: Бердюгин Ипполит Петрович

Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1982

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