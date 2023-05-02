Бердюгина Лукерья Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сомова (Бердюгина) Мария Ипполитовна
Отец ребёнка: Бердюгин Ипполит Петрович
Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1982