Юничев Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1974
Отец: Юничев Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юничева Елена Викторовна
Рождение ребёнка
02.02.2012
Сын: Юничев Владислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Юничева Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юничева Елена Викторовна