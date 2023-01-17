Юничев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юничев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

12.08.1974

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2012 г.р.

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1974

Отец: Юничев Николай Иванович

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
19.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юничева Елена Викторовна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
02.02.2012

Сын: Юничев Владислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Юничева Елена Викторовна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юничева Елена Викторовна

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