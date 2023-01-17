Дерябина Екатерина Нилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина Екатерина Нилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Сын: Дерябин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Дерябин Василий Прокопьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Василий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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