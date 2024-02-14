Сайфульмулюков Хисаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфульмулюков Хисаметдин

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Аббясев Сайфульмулюк

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Хисамутдинова) Бибигафи?

Мать ребёнка: Сайфульмулюкова (Хисаметдинова) Гульбагида

Рождение ребёнка
1833

Сын: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Мать ребёнка: Сайфульмулюкова (Хисаметдинова) Гульбагида

Рождение ребёнка
1837

Сын: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Феткулла

Мать ребёнка: Сайфульмулюкова (Хисаметдинова) Гульбагида

Рождение ребёнка
1840

Сын: Хисаметдинов(Хисамутдинов) Рахметулла

Мать ребёнка: Сайфульмулюкова (Хисаметдинова) Гульбагида

Смерть
Неизвестно

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