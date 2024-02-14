Сайфульмулюков Хисаметдин
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Аббясев Сайфульмулюк
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Хисамутдинова) Бибигафи?
Мать ребёнка: Сайфульмулюкова (Хисаметдинова) Гульбагида
Рождение ребёнка
1833
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
1840
Смерть
Неизвестно