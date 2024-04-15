Гилева (Куратова) Марфа Самоиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.08.1905 ст.
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
13.06.1906 ст.
Сын: Гилев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гилев Николай Иванович
Восприемник
25.02.1907 ст.
Иван Николаевич Лесков
Восприемник
15.04.1907 ст.
Ирина Ефимовна Лукина
Восприемник
09.09.1907 ст.
Анна Гавриловна (Рудакова) Рудакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно