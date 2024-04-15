Гилева (Куратова) Марфа Самоиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГилева (Куратова) Марфа Самоиловна

Гилева (Куратова) Марфа Самоиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.08.1905 ст.

Муж: Гилев Николай Иванович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
13.06.1906 ст.

Сын: Гилев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гилев Николай Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
25.02.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Николаевич Лесков
Восприемник
15.04.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Ирина Ефимовна Лукина
Восприемник
09.09.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анна Гавриловна (Рудакова) Рудакова
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close