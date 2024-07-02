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Фильченков Григорий Николаевич

Место рождения

Зелепуговка, Трубчевский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

18.02.1927

Дата смерти

21.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927

Отец: Фильченков Николай Андреевич

Мать: Фильченкова Ульяна Васильевна

Зелепуговка, Трубчевский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фильченкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фильченкова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия

Салтановка, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фильченкова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия

Салтановка, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фильченков Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия

Салтановка, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фильченков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия

Салтановка, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Фильченков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия

Салтановка, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Фильченков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия

Салтановка, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
21.11.1965
Салтановка, Навлинский муниципальный район, Брянская область

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