Фильченков Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1927
Дата смерти21.11.1965
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фильченкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фильченкова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фильченкова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фильченков Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фильченков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия
Рождение ребёнка
1958
Сын: Фильченков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия
Рождение ребёнка
1960
Сын: Фильченков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Фильченкова Анастасия
Смерть
21.11.1965