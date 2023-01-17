Колганова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолганова Марфа Ивановна

Колганова Марфа Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

20 семья в 1850 6 семья в 1858
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Колганов Иван Прокофьевич

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
20 семья в 1850 6 семья в 1858
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колганов Иван Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close