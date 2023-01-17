Колганова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
20 семья в 1850 6 семья в 1858
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Колганов Иван Прокофьевич
Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
20 семья в 1850 6 семья в 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно