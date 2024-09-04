Морева (Рябова) Вера Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева (Рябова) Вера Прокопьевна

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

01.11.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
01.11.1923

Отец: Рябов Прокопий Андреевич

Мать: Рябова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холова (Морева) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Морев Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морев Анатолий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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