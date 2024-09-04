Морева (Рябова) Вера Прокопьевна
Место рожденияг. Омск
Дата рождения01.11.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1923
Отец: Рябов Прокопий Андреевич
Мать: Рябова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холова (Морева) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Морев Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морев Анатолий Николаевич
Смерть
Неизвестно