Железнова (Железнова) Офимия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти02.04.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Железнов Павел
Мать: Железнова Февронья
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Корюков Николай
Рождение ребёнка
05.10.1921
Сын: Железнов Григорий
Отец ребёнка: Корюков Александр
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Корюков Николай
Смерть
02.04.1966