Железнова (Железнова) Офимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова (Железнова) Офимия

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Место рождения

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

02.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Железнов Павел

Мать: Железнова Февронья

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Корюков Николай

Рождение ребёнка
05.10.1921

Сын: Железнов Григорий

Отец ребёнка: Корюков Александр

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Корюков Николай

Смерть
02.04.1966
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