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Филимонов Василий Васильевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

4

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
4

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова (Журавлева) Екатерина Арсентьевна

Рождение ребёнка
27.09.1930

Дочь: Маркова (Филимонова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Филимонова (Журавлева) Екатерина Арсентьевна

Рождение ребёнка
?.12.1941

Сын: Филимонов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Филимонова (Журавлева) Екатерина Арсентьевна

Смерть
Неизвестно

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