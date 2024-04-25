Филимонов Василий Васильевич?
Место рожденияНе указано
Дата рождения4
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
4
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1930
Дочь: Маркова (Филимонова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Филимонова (Журавлева) Екатерина Арсентьевна
Рождение ребёнка
?.12.1941
Сын: Филимонов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Филимонова (Журавлева) Екатерина Арсентьевна
Смерть
Неизвестно