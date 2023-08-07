Емельянов Федор Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Емельян
Мать: Емельянова ?
Рождение ребёнка
1874
Рождение ребёнка
1884
Сын: Емельянов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Емельянов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Канненберг Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Анна
Смерть
1936
Лажитово, Подберезская волость, Новгородский уезд