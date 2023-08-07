Емельянов Федор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Федор Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Емельян

Мать: Емельянова ?

Рождение ребёнка
1874

Сын: Емельянов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Емельянов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Емельянов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Канненберг Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Анна

Смерть
1936
Лажитово, Подберезская волость, Новгородский уезд
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