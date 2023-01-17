Цыгельников Игнат Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгельников Игнат Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Цыгельников Ефим Казьмин

Мать: Цыгельникова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1900

Сын: Цегельник Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Цыгельникова Агафья Ивановна

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.01.1908

Дочь: Марьина Евгения Игнатьевна

Мать ребёнка: Цыгельникова Агафья Ивановна

Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
15.08.1910

Дочь: Ивлева Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Цыгельникова Агафья Ивановна

Тбилиси, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгельникова Агафья Ивановна

Смерть
Около 1953
Похороны
Неизвестно
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