Цыгельников Игнат Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
21.11.1900
Сын: Цегельник Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Цыгельникова Агафья Ивановна
Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.01.1908
Дочь: Марьина Евгения Игнатьевна
Мать ребёнка: Цыгельникова Агафья Ивановна
Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
15.08.1910
Дочь: Ивлева Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Цыгельникова Агафья Ивановна
Тбилиси, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1953
Похороны
Неизвестно