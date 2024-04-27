Ходов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1998
Сын: Ходов Владислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Ходова Инна Витальевна
Рождение ребёнка
04.04.2009
Дочь: Ходова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Ходова Инна Витальевна
Рождение ребёнка
04.04.2009
Дочь: Ходова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Ходова Инна Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходова Инна Витальевна