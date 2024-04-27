Ходов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1998

Сын: Ходов Владислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Ходова Инна Витальевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.2009

Дочь: Ходова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Ходова Инна Витальевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.2009

Дочь: Ходова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Ходова Инна Витальевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходова Инна Витальевна

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