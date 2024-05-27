Карчагин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карчагин Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1993

Отец: Карчагин Александр Дмитриевич

Мать: Карчагина Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.2022

Сын: Карчагин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.2024

Дочь: Карчагина Лидия Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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