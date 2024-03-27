Абсалямова (Азнабаева) Минниса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиОколо 1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Карам Мингазович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Карам Мингазович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1982