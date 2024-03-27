Абсалямова (Азнабаева) Минниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Азнабаева) Минниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Около 1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Карам Мингазович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Карам Мингазович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Карам Мингазович

Смерть
Около 1982
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