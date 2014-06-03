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Поташева Алина Игоревна
Поташева Алина Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.2014
Пол
Женский
Отец
Поташев Игорь Викторович
1979 г.р.
Мать
Поташева (Межевова) Наталия Алексеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2014
Отец:
Поташев Игорь Викторович
Мать:
Поташева Наталия Алексеевна
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