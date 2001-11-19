Стадник Роман Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадник Роман Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1973

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
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