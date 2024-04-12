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Шапошников Николай Александрович

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.07.1877

Дата смерти

24.02.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

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ОК
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Место
Комментарий
Рождение
21.07.1877

Отец: Шапошников Александр Павлович

Мать: Шапошникова Матрона Сергеевна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1517 Запись 36М отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
22.07.1877
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1517 Запись 36М Восприемники: Василий Иванов - Гжатский мещанин Шапошникова Анна Ерофеевна - Гжатская мещанка
Смерть
24.02.1883 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1785 Запись 11М Возраст: 5 лет Причина смерти: от скорлатины Где похоронен: на Соборном Предтечевском кладбище
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