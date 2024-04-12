Шапошников Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения21.07.1877
Дата смерти24.02.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
21.07.1877
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1517 Запись 36М отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
22.07.1877
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1517 Запись 36М Восприемники: Василий Иванов - Гжатский мещанин Шапошникова Анна Ерофеевна - Гжатская мещанка
Смерть
24.02.1883 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1785 Запись 11М Возраст: 5 лет Причина смерти: от скорлатины Где похоронен: на Соборном Предтечевском кладбище