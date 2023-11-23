Ушаков Александр Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти16.05.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Михаил Иоаннов
Мать: Прасковья Матвеева
Ушаков Александр Михайлович (1800 — 1840) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Михаила Иоанновича. Служил священником в том же селе. Умер 16 мая 1840 года. Жена его Анна Дмитриевна... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Анна Дмитриева
Смерть
16.05.1840