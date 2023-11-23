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Ушаков Александр Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

16.05.1840

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1765 г.р.

Жена

1809 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1800

Отец: Михаил Иоаннов

Мать: Прасковья Матвеева

Ушаков Александр Михайлович (1800 — 1840) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Михаила Иоанновича. Служил священником в том же селе. Умер 16 мая 1840 года. Жена его Анна Дмитриевна... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Анна Дмитриева

Смерть
16.05.1840

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