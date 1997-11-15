Петушкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1920
Дата смерти15.11.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1920
Отец: Петушков Иван
Мать: Петушкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1943
Сын: Парфенов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Парфенов Василий Васильевич
Смерть
15.11.1997
Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область