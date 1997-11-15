Петушкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетушкова Анна Ивановна

Петушкова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1920

Дата смерти

15.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1920

Отец: Петушков Иван

Мать: Петушкова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1943

Сын: Парфенов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Парфенов Василий Васильевич

Смерть
15.11.1997
Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.