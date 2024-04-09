(Андреева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андреева) Мария

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Место рождения

д Кукшумы

Дата рождения

10.03.1902

Дата смерти

31.12.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1902

Отец: Андреев Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
02.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
05.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич

Смерть
31.12.1983

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