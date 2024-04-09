(Андреева) Мария
Место рожденияд Кукшумы
Дата рождения10.03.1902
Дата смерти31.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1902
Отец: Андреев Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1925
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
05.09.1932
Рождение ребёнка
1935
Смерть
31.12.1983