Гаранина (???) Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гаранин Феоктист Андреевич
Отец ребёнка: Гаранин Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Гаранин Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Гаранин Андрей Кузьмич
Смерть
Неизвестно