Гаранина (???) Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранина (???) Прасковья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гаранин Феоктист Андреевич

Отец ребёнка: Гаранин Андрей Кузьмич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Гаранин Андрей Кузьмич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Гаранин Андрей Кузьмич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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