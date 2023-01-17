Жванко (Гусак) Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жванко (Гусак) Наталья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1912

Сын: Жванко Николай

Отец ребёнка: Жванко Феодосий

Рождение ребёнка
05.08.1928

Сын: Жванко Кирилл

Отец ребёнка: Жванко Феодосий

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удаева Миланья

Отец ребёнка: Жванко Феодосий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жванко Феодосий

Смерть
Неизвестно
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