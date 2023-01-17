Жванко (Гусак) Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1912
Сын: Жванко Николай
Отец ребёнка: Жванко Феодосий
Рождение ребёнка
05.08.1928
Сын: Жванко Кирилл
Отец ребёнка: Жванко Феодосий
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удаева Миланья
Отец ребёнка: Жванко Феодосий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жванко Феодосий
Смерть
Неизвестно