Вихров Иван Иванович
Место рожденияКраснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Дата рождения21.08.1904
Дата смерти15.01.1976
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1904
Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
29.12.1927
Мать ребёнка: Вихрова Варвара Макаровна
Рождение ребёнка
28.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вихрова Варвара Макаровна
Смерть
15.01.1976
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край