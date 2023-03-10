Вихров Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихров Иван Иванович

Место рождения

Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская

Дата рождения

21.08.1904

Дата смерти

15.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1904

Отец: Вихров Иван Захарович

Мать: Вихрова Екатерина Емельяновна

Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
29.12.1927

Сын: Вихров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Вихрова Варвара Макаровна

Рождение ребёнка
28.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вихрова Варвара Макаровна

Смерть
15.01.1976
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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