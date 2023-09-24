Гавриков Владимир Николаевич
Место рожденияд.Потеряевка Шарчинский район Алтайский край
Дата рождения31.08.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1987
Дочь: Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Гаврикова-Маркова Серафима Никандровна
Рождение ребёнка
22.02.1988
Сын: Гавриков Петр Владимирович
Мать ребёнка: Гаврикова-Маркова Серафима Никандровна