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Гавриков Владимир Николаевич

Место рождения

д.Потеряевка Шарчинский район Алтайский край

Дата рождения

31.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова-Маркова Серафима Никандровна

Рождение ребёнка
11.02.1987

Дочь: Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Гаврикова-Маркова Серафима Никандровна

Рождение ребёнка
22.02.1988

Сын: Гавриков Петр Владимирович

Мать ребёнка: Гаврикова-Маркова Серафима Никандровна

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