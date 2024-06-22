Чехонин Яков Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чехонина Фаина Изотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1946
Дочь: Тырс Маргарита Яковлевна
Мать ребёнка: Чехонина (Шадринцева) Ирина Малофеевна
Рождение ребёнка
31.05.1953
Рождение ребёнка
17.07.1958
Смерть
Неизвестно