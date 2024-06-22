Чехонин Яков Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧехонин Яков Семенович

Чехонин Яков Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.
1924 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чехонина (Шадринцева) Ирина Малофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чехонина Фаина Изотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чехонина (Шадринцева) Ирина Малофеевна

Рождение ребёнка
04.09.1946

Дочь: Тырс Маргарита Яковлевна

Мать ребёнка: Чехонина (Шадринцева) Ирина Малофеевна

Рождение ребёнка
31.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чехонина (Шадринцева) Ирина Малофеевна

Рождение ребёнка
17.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чехонина (Шадринцева) Ирина Малофеевна

Смерть
Неизвестно

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