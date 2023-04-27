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di Borgogna (de Valois-Bourgogne) Marie

Место рождения

Dijon, Burgundy France

Дата рождения

?.09.1386

Дата смерти

02.10.1422

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1386

Отец: of France Philip Bold

Мать: Valois-Burgundy (Dampierre) Margaret de

Работа или профессия
Неизвестно
Herzogin von Savoyen ( 1417 - 1422)
Бракосочетание
Около 1397

Муж: de Savoia Amadeus VIII

Рождение ребёнка
07.08.1420

Дочь: d’Anjou (di Savoia) Marguerite

Отец ребёнка: de Savoia Amadeus VIII

Смерть
02.10.1422
Похороны
Неизвестно

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