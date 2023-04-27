di Borgogna (de Valois-Bourgogne) Marie
Место рожденияDijon, Burgundy France
Дата рождения?.09.1386
Дата смерти02.10.1422
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1386
Работа или профессия
Неизвестно
Herzogin von Savoyen ( 1417 - 1422)
Бракосочетание
Около 1397
Рождение ребёнка
07.08.1420
Дочь: d’Anjou (di Savoia) Marguerite
Отец ребёнка: de Savoia Amadeus VIII
Смерть
02.10.1422
Похороны
Неизвестно