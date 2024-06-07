(Лунина) Клавдия Павлова 09.03.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лунина) Клавдия Павлова

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

09.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1885

Отец: Лунин Павел Дмитриев

Мать: Анна Егорова

Михайловская
Ф. 590, ОП. 3, Д. 61 (МК 1885 г.) | - 9.03. родилась Клавдия у уволенного в запас армии писаря Павла Дмитриева Лунина и Анны Егоровны
Упоминание
Неизвестно
МК 1885 лист 343об
Смерть
Неизвестно

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