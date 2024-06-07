(Лунина) Клавдия Павлова
Место рожденияМихайловская
Дата рождения09.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1885
Отец: Лунин Павел Дмитриев
Мать: Анна Егорова
Михайловская
Ф. 590, ОП. 3, Д. 61 (МК 1885 г.) | - 9.03. родилась Клавдия у уволенного в запас армии писаря Павла Дмитриева Лунина и Анны Егоровны
Упоминание
Неизвестно
МК 1885 лист 343об
Смерть
Неизвестно