Пономарёва (Ларина) Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Ларин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1888
Отец ребёнка: Пономарёв Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно