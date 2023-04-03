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Филиппенко Анатолий Терентьевич
Филиппенко Анатолий Терентьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.05.1914
Дата смерти
20.04.1993
Пол
Мужской
Отец
Филиппенко ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1914
Отец:
Филиппенко ?
Мать:
?
Смерть
20.04.1993
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