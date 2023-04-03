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Филиппенко Анатолий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1914

Дата смерти

20.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1914

Отец: Филиппенко ?

Мать: ?

Смерть
20.04.1993
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