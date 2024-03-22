Волгина (Черепанова) Анна
Место рождения
Дата рождения15.02.1910
Дата смерти06.10.1969
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1910
Отец: Черепанов Степан
Мать: Черепанова Варвара
Рождение ребёнка
02.12.1932
Сын: Волгин Александр
Отец ребёнка: Волгин Павел Никонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волгин Павел Никонович
Смерть
06.10.1969
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край