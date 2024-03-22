Волгина (Черепанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолгина (Черепанова) Анна

Волгина (Черепанова) Анна

Место рождения

Бельмесёво, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

15.02.1910

Дата смерти

06.10.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1910

Отец: Черепанов Степан

Мать: Черепанова Варвара

Бельмесёво, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.12.1932

Сын: Волгин Александр

Отец ребёнка: Волгин Павел Никонович

Бельмесёво, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волгин Павел Никонович

Смерть
06.10.1969
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close