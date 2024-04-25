Шилин Иван Пудов
Место рождения
Дата рождения?.01.1850
Дата смертиДо 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1850
Отец: Пудъ Федоров
Мать: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
19.12.1880
Мать ребёнка: Дарья Егорова
запись о рождение ГАТО Ф.93. оп.1. д.486. стр. 204
Рождение ребёнка
17.06.1883
Дочь: Шилина Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Запись о рождении ГАТО оп.1 д. 486 стр.221
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Шилина Васса Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шилин Павел Иванович
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Бракосочетание
14.06.1900
Жена: Шилина Глафира Федоровна
Широносово, город Алексин, Тульская область
второй брак у обоих
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Егорова
Смерть
До 1912