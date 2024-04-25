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Шилин Иван Пудов

Место рождения

Богатьково, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

?.01.1850

Дата смерти

До 1912

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1850

Отец: Пудъ Федоров

Мать: Наталья Иванова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1880

Сын: Шилин Стефан Иванович

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
запись о рождение ГАТО Ф.93. оп.1. д.486. стр. 204
Рождение ребёнка
17.06.1883

Дочь: Шилина Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Запись о рождении ГАТО оп.1 д. 486 стр.221
Рождение ребёнка
1885

Сын: Шилин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Шилина Васса Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шилин Павел Иванович

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шилин Илларион Иванович

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
14.06.1900

Жена: Шилина Глафира Федоровна

Широносово, город Алексин, Тульская область
второй брак у обоих
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Егорова

Смерть
До 1912
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