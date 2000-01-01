Муженский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муженский Михаил

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Место рождения

Усть-Меловая Манькова слобода

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муженский Илья Михайлович

Мать ребёнка: Муженская Акилина Николаевна

Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муженский Егор Михайлович

Мать ребёнка: Муженская Акилина Николаевна

Усть-Меловая Манькова слобода
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