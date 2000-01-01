Муженский Михаил
Место рожденияУсть-Меловая Манькова слобода
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муженский Илья Михайлович
Мать ребёнка: Муженская Акилина Николаевна
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муженский Егор Михайлович
Мать ребёнка: Муженская Акилина Николаевна
Усть-Меловая Манькова слобода