Рыбникова (Сиротина) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова (Сиротина) Раиса Александровна

Место рождения

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

01.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1950

Отец: Сиротин Александр Петрович

Мать: Сиротина Татьяна Ивановна

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1975

Дочь: Рыбникова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Рыбников Александр Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1982

Дочь: Тетерина Юлия Александровна

Отец ребёнка: Рыбников Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Родильный дом №8, Самаркандский бульвар 3
Бракосочетание
16.10.?

Муж: Рыбников Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
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