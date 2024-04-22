Рыбникова (Сиротина) Раиса Александровна
Место рождения
Дата рождения01.11.1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1950
Рождение ребёнка
14.09.1975
Дочь: Рыбникова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Рыбников Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1982
Дочь: Тетерина Юлия Александровна
Отец ребёнка: Рыбников Александр Иванович
Родильный дом №8, Самаркандский бульвар 3
Бракосочетание
16.10.?