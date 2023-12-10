Покатаев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатаев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1961

Отец: Покатаев Иван Михайлович

Мать: Покатаева Нина Гавриловна

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