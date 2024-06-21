Ураков Митрофан Федотов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 1785
Жена: Уракова Агафья Петрова
Невеста: взятая Калинурской волости из деревни Кушевой, ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 334об)
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Мать ребёнка: Уракова Агафья Петрова
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Дочь: (Уракова) Устинья Митрофановна
Мать ребёнка: Уракова Агафья Петрова
Год рождения вычислен по РС 1975
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 15 лет (на ревизию 1782 года) и 28 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 334об).
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Мать ребёнка: Уракова Агафья Петрова
Год рождения вычислен по РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: (Уракова) Прасковья Митрофанова
Мать ребёнка: Уракова Агафья Петрова
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
30.09.1811
Упоминается в возрасте 44 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043об, №37)
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 48 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176об, №44)
Смерть
1825
РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №41)