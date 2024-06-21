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Ураков Митрофан Федотов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1741 г.р.

Мать

Вычислено 1748 г.р.

Жена

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: Ураков Федот Тимофеев

Мать: Уракова Епистимия Пантелеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 1785

Жена: Уракова Агафья Петрова

Невеста: взятая Калинурской волости из деревни Кушевой, ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 334об)
Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Ураков Иван Митрофанов

Мать ребёнка: Уракова Агафья Петрова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Дочь: (Уракова) Устинья Митрофановна

Мать ребёнка: Уракова Агафья Петрова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1975
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 15 лет (на ревизию 1782 года) и 28 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 334об).
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Ураков Фёдор Митрофанов

Мать ребёнка: Уракова Агафья Петрова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: (Уракова) Прасковья Митрофанова

Мать ребёнка: Уракова Агафья Петрова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
30.09.1811
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 44 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043об, №37)
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 48 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176об, №44)
Смерть
1825
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №41)

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