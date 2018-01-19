Костенков Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенков Владимир Павлович

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Место рождения

Самарканд

Дата рождения

21.09.1943

Дата смерти

19.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каширина (Хабибуллина) Фагима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенков Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Каширина (Хабибуллина) Фагима

Рождение ребёнка
28.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каширина (Хабибуллина) Фагима

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
19.01.2018
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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