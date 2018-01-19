Костенков Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения21.09.1943
Дата смерти19.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенков Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Каширина (Хабибуллина) Фагима
Рождение ребёнка
28.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каширина (Хабибуллина) Фагима
Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
19.01.2018
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область