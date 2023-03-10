Жукалин Юрий Сергеевич

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.10.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область