Крылова Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1918
Дата смерти17.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров Николай
Рождение ребёнка
15.09.1942
Рождение ребёнка
25.02.1947
Рождение ребёнка
01.07.1951
Смерть
17.06.2011