Крылова Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылова Клавдия Николаевна

Крылова Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1918

Дата смерти

17.06.2011

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918

Отец: Васильев- Крылов Николай Васильевич

Мать: Максимова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Николай

Рождение ребёнка
15.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
25.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
01.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Александр Владимирович

Смерть
17.06.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.