Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
карл
карл
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
карл
Мать
анна
Жена
екатерина
Дети
анна
павел
Добавил:
АЖ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
карл
Мать:
анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
анна
Мать ребёнка:
екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
павел
Мать ребёнка:
екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
екатерина
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия